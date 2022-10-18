أنشطة مكثفة لـ«بلدنا تستضيف قمة المناخ» بالمدارس.. ندوات ودوري معلومات

واصلت المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» في مختلف المحافظات أنشطتها التوعوية والتنفيذية المختلفة، للتعريف بقضية التغيرات المناخية وكيفية الحد من تأثيراتها السلبية، أو التكيف مع تداعياتها، ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

استكمال «دوري المناخ» في بورسعيد

واستكملت المنصة المحلية للمبادرة في بورسعيد مسابقة المعلومات البيئية بين طلاب عدد من المدارس الإعدادية، باسم «دوري المناخ»، بمشاركة 16 مدرسة في المرحلة الإعدادية، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وبحضور أعضاء المنصة المحلية، مركز النيل للإعلام ببورسعيد، وإدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم، وجمعية أصدقاء البيئة في بورسعيد.

وقال إيهاب الدسوقي، منسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في بورسعيد، إنه تم تقديم عروض بيئية للمدارس المشاركة في الدوري، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات البيئية، لقياس مدى استيعاب الطلاب لمفاهيم التغيرات المناخية، وأهم السلوكيات للحفاظ على البيئة، وذلك بحضور كل من هالة جميل، مدير إدارة التربية البيئية والسكانية، ومحمد البرهامي، مسؤول البرامج بمركز النيل للإعلام، ونجلاء إدوار، مقررة المجلس القومي للمرأة، وفراج محمد، عضو جمعية أصدقاء البيئة.

وأضاف أن اليوم الثاني من المسابقة شهد مشاركة 4 مدارس، وهي مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية للبنات، ومدرسة عمرو السقا الإعدادية للبنين، ومدرسة التحرير الإعدادية للبنات، ومدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي، واختتم اليوم الأول بفوز مدرسة جمال عبدالناصر بالمركز الأول، ومدرسة عمرو السقا بالمركز الثاني، وسوف يتم استكمال فعاليات الدوري بمشاركة 4 مدارس تباعاً بشكل يومي على مدار الأسبوع.

«يوم مناخي» لمنصة أسوان

ونظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان يوماً للتغيرات المناخية داخل مدرسة «بنات النيل» الإعدادية، بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم، وجمعية أبوبكر الصديق لتنمية المجتمع، والجمعية النسائية لتحسين الصحة، وجمعية المستقبل لحماية البيئة وتنمية المجتمع بقرية «كوم الأمير»، التابعة لمركز إدفو.

وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية بأسوان، إن فعاليات يوم التغيرات المناخية، التي أدارها كل من مجاهد بدري، ومحمد سيد شكرون، والدكتورة ناهد طه، أعضاء المنصة، وإيفون إلياس، رئيس قسم البيئة والسكان بإدارة إدفو التعليمية، تضمنت تعريف الطالبات بقضية تغير المناخ وأسبابها والتأثيرات السلبية الناجمة عنها في مختلف القطاعات.

كما نفذت المنصة المحلية للمبادرة في أسوان عدة جولات استهدفت التجمعات النسائية في عدد من القرى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى المستهدفة، للتعريف بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وجمع توقيعات السيدات في الأماكن والميادين العامة على الميثاق.

«مواجهة التغيرات المناخية» ندوة بالسويس

ونظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة السويس ندوة بعنوان «مواجهة التغيرات المناخية مسؤوليتنا المشتركة»، داخل مدرسة السلام الثانوية للبنات، وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، برئاسة ماجدة عشماوي، بحضور طلبات والهيئة التعليمية بالمدرسة، إضافة إلى عدد من طلاب كليتي الإعلام والآداب بجامعة السويس.

تضمنت الندوة محاضرة ألقتها انتصار الحجازي، مدير التوعية والإعلام بجهاز شؤون البيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة في السويس، أكدت فيها أهمية وخطورة الدور الإعلامي، ودعم الدولة المصرية له من خلال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومراكز النيل للإعلام، في التوعية بالمخاطر التي تتعرض لها الأرض نتيجة للتلوث البيئي والاحتباس الحراري، الذي أثر بدوره على طبيعة الحياة البشرية والبيئة والطقس والمناخ، وبالتالي أدت إلى حدوث تغييرات في فصول السنة الأربعة.

وأضافت أن الدولة تفاعلت مع الحدث، من خلال الحد من المخالفات والانبعاثات الكربونية في الصناعة، واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والحرص على عمليات الصيانة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومراجعة الدول الصناعية الكبرى في التعامل مع الدول المستهلكة بمعدات وآلات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة.