جميلة إسماعيل: توجد فجوة بين ما يقال في المؤتمرات وما يشعر به المواطن

قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إنها كأي أي مواطن يستشعر وجود مساحة واسعة ومسافة كبيرة بين ما يقال في المؤتمرات من أرقام قد يكون شكلها مبشرا ومتماسكا، ولكن على الجانب الآخر نجد الواقع ليس له علاقة بمثل تلك الأرقام، والتي لا تنعكس عليه إطلاقا «ليه بنسمع عن برامج الإصلاح الاقتصادي، ومش بنشعر نهائي إن ده شيء بينعكس علينا كمواطنين».

إسماعيل: ما يلمسه المواطن هو تدهور في أحوال المعيشة والأحوال عموما

وأضافت «إسماعيل»، خلال تغطية خاصة لشبكة تلفزيون «الحياة» من داخل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما يلمسه المواطن هو تدهور في أحوال المعيشة والأحوال عموما، «إمتى اللحظة اللي هيبقى فيها الأرقام اللي شكلها جيد والمؤشرات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء قريبة من الواقع الذي نعيشه».

متى تخرج الكيانات العملاقة المملوكة للدولة من المشهد؟

واستطردت: «فيه تساؤل للدولة وهو كيف ستستطيع تغطية الفجوة التمويلية الموجودة في 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومتي ستكون الكيانات العملاقة المملوكة للنظام تخرج من المشهد تدريجيا لإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية بكل أوزانها وأنواعها أن تنمو من جديد».