محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل للشباب.. براتب 3100 جنيه

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل بمطاعم بافلو برجر.

نوعية وشروط الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأعلنت محافظة الجيزة، نوعية وشروط الوظائف المطلوبة التي أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عنها كالتالي:

نوعية الوظائف المطلوبة بمطاعم بافلو برجر

- عدد من الشباب للعمل في وظيفة «كرو عضو فريق»

الشروط المطلوبة للوظائف بمطاعم بافلو برجر

- المؤهل «متوسط»

- السن: حتى 33 سنة

- النوعية: ذكور فقط

- مدة العمل: 9 ساعات

- المرتب: 3100 جنيه

- تأمين طبي واجتماعي

- موقف من التجنيد

آلية تقديم طلبات المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم للتعيين بوظيفة «عضو فريق - كرو فريق» بمطاعم بافلو برجر، بالحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات للتواصل مع المتقدمين لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة طرق تواصل المتقدمين للوظائف «عضو فريق - كرو فريق» بمطاعم بافلو برجر، التي أعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأطلقت مديرية الشباب بالجيزة تدريبات «استعد للعمل» والتي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مبادرة «طور وغير» والمنفذة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويتم التدريب على أكثر مهارات يبحث عنها سوق العمل وتشمل «أكسل محاسبي - MS Outlook - خدمة العملاء- استشارات مهنية - السيرة الذاتية - الثقة بالنفس- العمل في الفريق».