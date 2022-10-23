وظائف للشباب في الجيزة براتب 6500 جنيه.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة أمام الشباب الراغبين في العمل، بأحد شركات الأمن والحراسة.

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نوعية الوظائف التي أعلنها الجهاز، وهي: «أفراد أمن- ومشرفين أمن».

الشروط والمميزات

وجاءت التفاصيل كالآتي:

أولا: القرية الذكية

الراتب: 3200 جنيه

العمل : 8 ساعات

الراحات:4

ثانيا: القرية الذكية - مشرفين أمن

المرتب: 6500 جنيه

العمل: 12 ساعة

- لديه خبرة

- يجيد اللغة والكمبيوتر

ثالثا: مدرسة دولية بالعاصمة الإدارية

الراتب: 3500 جنيه

العمل: 12 ساعة

- سكن

الراحات:4

رابعا: كارفور الشروق والعبور

الراتب: 2700 جنيه

العمل:8 ساعات

- الراحات: 4

خامسا: كلية بوسط البلد

الراتب: 2500 جنيه

الراحات:4

العمل: 8 ساعات

سادسا: مشرفين أمن بالعاصمة الإدارية

الراتب: 5000 جنيه

الراحات: 4

- سكن

المؤهل: من الابتدائية

السن: حتى 50 عاما

طرق تقديم طلبات المتقدمين

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين بالتقديم الحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، تليفون: «35711198- 35730825».