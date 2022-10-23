حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار خفيفة ومتوسطة ونشاط للرياح

كشف البيان الرسمي الذي صدر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، التي يتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، بالإضافة لعدد من الظواهر الجوية؛ منها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ونشاط للرياح.

حالة الطقس الأيام القادمة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فأن حالة الطقس الأيام القادمة وتحديدًا ابتداء من غد الاثنين حتى الخميس المقبل، يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وتكون حالة الطقس الأيام القادمة خلال ساعات الليل، لطيفة في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية التي تختلف يوميًا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطارا خفيفة بنسبة 30% غدا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

أما الثلاثاء 25 أكتوبر، تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة رعدية في بعض الأحيان بنسبة 40%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة ليوم الأربعاء أن تكون أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وخلال الفترة ما بين الخميس وحتى السبت، تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء حتى يوم الجمعة المقبل كالتالي:

درجات الحرارة يوم الإثنين 24 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 26 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 20.

درجات الحرارة يوم الخميس 27 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة يوم الجمعة 28 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

درجات الحرارة يوم السبت 29 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 22.