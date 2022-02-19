أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة: أمطار غزيرة ورياح شديدة

كشف تقرير لمركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، موضحاً تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى 20 مليمتر بينما تتعرض مناطق من شمال سيناء وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 إلى 15 مليمتر وتتعرض مناطق من الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مليمتر.

أمطار خفيفة غدا

أشار التقرير إلى تعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 2 مليمتر غداً الأحد، مع نصائح بتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة في شمال سيناء.

أمطار غزيرة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الأجواء الحالية تنذر بسقوط كمية أمطار كبيرة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، وزيادة في سرعات الرياح واستمرار الانخفاض فى الحرارة، وهطول الأمطار على أغلب مناطق الساحل الشمالي والصحراوي ومناطق متفرقة من الدلتا اليوم السبت وتشمل مناطق من شمال الصعيد من الدلتا.

أمطار غزيرة على هذه المحافظات

كما كشف تقرير لهيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنَّ البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد محافظات شمال الصعيد سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة والرعدية وتمتد الى محافظات البحر الأحمر وخليج السويس وسيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع كذلك سقوط أمطار اليوم على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وأن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.