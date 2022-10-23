السيطرة على حريق شقة سكنية في أسيوط دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الأحد، على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة غرب البلد التابعة لحي غرب أسيوط مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة السكنية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

بلاغ بنشوب حريق

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا من رئاسة حي غرب أسيوط يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة غرب البلد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء ومسئولو حي غرب ومحمد بشير رئيس الحي والحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين نشوبه في شقة سكنية بالدور الأول العلوي بعقار بجوار مسجد بمنطقة غرب البلد ونتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة دون إصابات بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة وتقوم قوات الإطفاء في تبريد المكان.

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز منفلوط

وفي سياق آخر، أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور مختلفة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.