أبرز 8 مشاهد في محاكمة عريس الإسماعيلية.. «حضر بسبحة وجلابية» (صور)

نظرت محكمة جنح الإسماعيلية قضية المتهم «عبد الله.أ» الشهير إعلاميًا بـ«عريس الإسماعيلية»، والتقي خلال الجلسة مع زوجته لأول مرة منذ حبسه وجها لوجه، ورصدت الوطن 7 مشاهد خلال الجلسة التي حضر فيها طرفا القضية في حضور محاميهما ووسائل الإعلام.

ورصدت «الوطن» أبرز 8 مشاهد في جلسة اليوم:

1- الجلسة هي الأولى التي يحضر فيها المتهم عريس الإسماعيلية وزوجته في أول لقاء بينهما بعد تحرير الزوجة محضر به وضبط المتهم وحبسه.

2- ظهر عبد الله في قاعة محكمة جنح الإسماعيلية مرتدياً جلبابا صعيديا وفي يده سبحة.

3- كان عبد الله دائم النظر إلى الأعلى أكثر من مرة طوال الجلسة دون النطق بأي كلمة.

4- جلست عروس الإسماعيلية ولم تتحرك طوال الجلسة ورفضت المحكمة سؤال محامي المتهم لها.

5- طلب محامي المجني عليها عروس الإسماعيلية تحويل القضية من ضرب واحتجاز إلى تعذيب وشروع في قتل.

6- طلب محامي المتهم عريس الإسماعيلية، البراءة لموكله لارتضائها الضرب وتأكيد الطبيب الشرعي عدم وجود ضرب بآلة كما أكدت العروس في التحقيقات.

7- حضر عدد من جيران وأقارب المتهم إلى المحكمة ووعدوه بالتدخل لحل الأزمة «عرفيا» وحصول العروس على كافة مستحقاتها مقابل التنازل.

8- أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الواقعة.