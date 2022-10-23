وزير القوات المسلحة البريطاني يدعم ريشي سوناك رئيسا للوزراء

أعلن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، دعمه وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك الذي ترشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

كفة وزير المالية السابق تميل عن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

وأوضح استطلاع رأي جديد صادر اليوم الأحد بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أن نحو 45% من البريطانيين يؤيدون تولي ريشي سوناك في الوقت الذي فضل 27% عودة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

وتولت ليز تراس منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا قبل أيام من وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، واستقالت الأسبوع الماضي، وصرحت بشكل مقتضب بأن الحكومة لم تنفذ وعودها للناخبين.