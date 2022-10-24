صالونات حلاقة ومحال وورش.. مشروعات حولت فقراء الصعيد لأصحاب أعمال

«لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد السمك»، مثل شعبي رائج في الصين، جسد أساسًا للنهضة الصناعية والزراعية والتجارية في وقت قياسي لم يتحقق لغيرها من الدول، فغزت العالم بمنتجات تضاهى المنتجات العالمية وبأسعار رخيصة وبذلك حققت الهدف الاقتصادي بتحقيق التوازن بين حاجات الأفراد ودخولهم.

مشروعات متناهية الصغر لتحسين حياة الأسر

جمعية الأورمان تتبع نفس الطريقة، من خلال تسليم المشروعات التنموية متناهية الصغر لتحسين حياة آلاف الأسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة مشاركة في نمو الناتج القومي، ما سيغير وجه الاقتصاد المصري.

في محافظة المنيا، قدمت جمعية الأورمان، مشروعات كثيرة للأولي بالرعاية شملت «محال بقالة وخضروات وفواكه، صالونات حلاقه، بيع قطع غيار، إصلاح دراجات نارية، ملابس وأحذية، ورش تغيير زيوت وإصلاح كاوتش، خردوات، مكواة بخار، ورش تصنيع وبيع نجارة، مجمدات وخضروات، بيع وتغيير زيوت، خياطة وبيع ملابس ومفروشات».

ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنيا، قال إن تلك المشروعات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

رصد الاحتياجات الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع المعيشة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال المساهمة في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، لتدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون محل اهتمام الجمعية، مشيدًا بالتعاون مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية التي تجري مسحًا اجتماعيًا للفئات المستحقة.

كما ترصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة، منوها أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سلمت حتي الآن 8030 مشروع تنموي بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة المنيا.