قصواء الخلالي: كلمة السيسي بالمؤتمر الاقتصادي عبرت عن كيفية تجاوز الدولة للتحديات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم، توضح وتكشف وتؤصل للمشهد الاقتصادي المصري، وتعبر عن كيفية تجاوز الدولة المصرية تحديات كثيرة، وأنه لا يزال أمامها طريق أطول وأصعب.

الخلالي: كنا نقف على أرض بور

وأضافت «الخلالي»، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «كنا نقف على أرض مهدمة تماما وبور، لكننا زرعنا فيها أول نبتة وأساس حتى تحسن الحال كثيرا، وأصبحنا نختلف على المسار الاقتصادي والتنمية، بعدما كان أقصى أحلامنا فيها أمور بسيطة جدا».

وتابعت: «وصلنا إلى مرحلة كانت أقصى آمالنا فيها متعلقة بالأمان والطموحات، تخيل دولة عظيمة وعميقة ومترامية الأطراف تاريخيا وجغرافيا مثل مصر أقصى أحلامها في مرحلة من المراحل أن تكون شوارعها آمنة».

وأوضحت أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي اليوم كانت بها جوانب كثيرة؛ منها التبسيط في الحديث والوصول إلى أكثر نقطة يمكن للمواطن العادي الذي لم يدرس الاقتصاد أو السياسة أن يفهمها، كما تطرق إلى تقييم الاحتياجيات والأساسيات المتوفرة للمواطنين وشعورهم بالأمن والأمان والاستقرار، موضحةً: «إحنا كنا بعيد جدا، كنا في العدم واللاشيء وأصبحنا موجودين».

واستطردت: «تفاصيل كلمة الرئيس والخطاب العام الذي كان موجودا في المؤتمر الاقتصادي بسط الطرح الاقتصادي المصري، ولدينا منظرون كثر في الجانب الاقتصادي، وهو ما يحدث في كل المجتمعات، وليس مصر فقط، وعلى كل الأصعدة في العالم كله، وفي مصر لدينا نظريات اقتصادية كثيرة طُرحت في الفترة الماضية».

وأكدت أن النظرية العامة للاقتصاد المصري التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في صورة جملة هي مصطلح «فلسفة الحكم»، معقبة: «ماذا كانت فلسفة الحكم في مصر منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى الآن؟! ما فهمناه هو أولويات الدولة المصرية، والأهم والأكثر طلبا على كل الأصعدة حتى يمكن تحقيقه».

الأولويات تحكم السياسة المصرية

وتابعت: «مفيش من موازنة الدولة أي شيء دخل العاصمة الإدارية، ولدينا استثمارات وعوائد ضخمة في المؤتمر الذي كان أحد أيام المكاشفة العظيمة في مصر، وذلك في تفاصيل كثيرة جدا، ما يحكم السياسة المصرية وفلسفة الإدارة والحكم هو الأولويات والقدرة على الاستمرارية ووقوفنا على أقدامنا في ظل عالم ملتهب».