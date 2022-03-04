جدول امتحان الصف الأول الإعدادي التكميلي 2022 «عربي ولغات» بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الإعدادي التكميلي 2022 «عربي ولغات» للطلاب الذين خلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شددت على عقد امتحانات تكميلية لهؤلاء الطلاب بنفس مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول أي تعقد ورقياً بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم.

جدول امتحان الصف الأول الإعدادي التكميلي 2022 «عربي ولغات»

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الإثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 لمدة ساعة.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين امتحان مادة التربية الرياضية يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 لمدة ساعة.

الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات التكميلية

وأكدت المديرية في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات التكميلية، موضحة أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة.