أمين أمانة التعليم بـ«حماة الوطن»: الدروس الخصوصية تنزع الانتماء من الطلاب

قالت فاتن فاروق عباس، أمين أمانة التعليم في حزب حماة الوطن، إن الدروس الخصوصية تجعل الطالب غير منتمٍ للوطن، مضيفة أنه يجب ترغيب الطالب في المدرسة.

وأضافت الدكتورة غادة شوقي العكل، أمين أمانة البحث العلمي والإخراج خلال مؤتمر الحوار الوطني لحزب حماة الوطن في الإسكندرية، أن الدروس الخصوصية تحارب بطريقة واحدة، وهو أخذ الطالب لحقوقه في المدرسة.

الدول المتقدمة تطورت بسبب البحث العلمي

وأوضحت أن الدول المتقدمة تطورت بسبب تنمية البحث العلمي في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الطلاب الباحثين يبذلون جهودًا للحصول على المعلومات وتكون مصير بحوثهم الأدراج.

وتابعت رانيا الشيمي، أمين أمانة المرأة في الإسكندرية أن الدولة لها مبادرات كثيرة خاصة بالصحة.

الزواج المبكر يؤثر على صحة المرأة

وأوضحت أن الزواج المبكر يؤثر سلبياً على صحة المرأة وعلى الأسرة، مضيفة أنه يجب بذل جهود من المجتمع المدني والدولة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار العميد مهندس أحمد عبد السلام، أمين أمانة الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات في الحزب، تعداد السكان 104 ملايين شخص، وفي فبراير كان العدد 103 ملايين، موضحا أنه يولد طفل كل 19 ثانية، وهذه سبب مشكلة الزيادة.

وأضاف أن الحل هو اعتماد الدولة على الشباب الذين بلغوا 50 في المئة من الشعب، متابعا أنه ممكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في استغلال الثروة البشرية.

وقالت الدكتورة بهية شاهين، رئيس لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن ريادة الأعمال النسائية، لا تستلزم وجود امرأة فقيرة، مضيفة أنه يحب تعليم السيدات تحت مظلة الدولة التي يحب أن تدعم المرأة ولا تصل إلى أنها تكون غارمة، ويجب توفير القروض متناهية الصغر، مؤكدة أهمية تخفيض الفائدة للمرأة.

وأشارت الدكتورة رضوى زكي، أمين مساعد أمانة الإعلام في الحزب، إلى أن أول من أرسى ثقافة القصور الثقافية هو وزير الثقافة ثروت عكاشة.

وأشارت إلى قلة الأنشطة بقصور الثقافة، مضيفة أن أغلب العاملين أبعد ما يكونوا عن الثقافة، يجب استغلال بعض أماكن قصور الثقافة لمشروع حياة كريمة.

وتابعت الدكتورة ندى يسري، رئيس لجنة الوعي والتنوير في الحزب، أن عدم تضافر جهود وزارة التربية والتعليم مع وزارة الثقافة، وغيرها هي من المسببات في تذبذب الهوية الثقافية.

وقال أحمد الليموني، أمين أمانة شباب الإسكندرية إن من أهم القضايا التي تواجه الدول الديمقراطية هو التنشئة السياسية، مضيفا أن الأسرة من الجهات المهمة في هذه التنشئة ثم المدرسة.