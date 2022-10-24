إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالغربية

أصيب 6 أشخاص، مقيمين بقرية القرشية، التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بإصابات متفرقة، في الجسد، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات عائلية بينهم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، والعصا والشوم، وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، داخل إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد الرمزي، رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب مشاجرة بين عائلتي «علام وحزمات» بقرية القرشية، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص بإصابات بالغة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

فرض كاردون أمني

وتم فرض كاردون أمني، للسيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.