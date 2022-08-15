إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة في الفيوم.. «كان رايح يصالحهم»

أصيب شخص بجروح خطيرة بالوجه والرقبة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالكعابي الجديدة بنطاق مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، استخدم خلالها الأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات المصاهرة، حيث ذهب المجني عليه للاطمئنان على ابنته المتزوجة من أحد أطراف المشاجرة حينما علم بوجود مشكلة بينهم وبين أصهارهم، وحاول التدخل لفض المشاجرة إلا أنه تلقى عدة طعنات بالوجه والرقبة، وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة، في قرية الكعابي الجديدة بنطاق المركز، ووجود مصاب.

السيطرة على المشاجرة

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى قرية الكعابي الجديدة مكان وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة، وجرى فرض السيطرة الأمنية، وفض المشاجرة، والقبض على طرفيها، وإعادة الهدوء والأمن للقرية.

نقل المصاب للمستشفى

جرى استدعاء سيارة الإسعاف والتي قامت بنقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى إجراء خياطة لجروحه بلغ عددها 40 غرزة، كما يخضع للعلاج اللازم.

خلافات بسبب المصاهرة

وتبينّ أنّ مشادة كلامية وقعت بين مجموعة من الأشقاء مع صهر أحدهم «نسيبه»، بسبب خلافات المصاهرة، فاستعان الشاب بأشقائه وأقاربه، واستعان كل منهم بحماه، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين، أصيب خلالها حمى أحد الأشقاء.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق في المشاجرة وظروفها وملابساتها.