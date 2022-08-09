إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين جنوب بني سويف

أصيب 4 أشخاص، بينهم شقيقين، اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بفرض كردون أمني بمحيط القرية وضبط طرفي المشاجرة، والوقوف على أسبابها وظروفها وملابساتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

كردون أمني لمنع تجدد المشاجرة

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا على رأس سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وجار اتخاذ اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في المشاجرة وهم: مصطفى يونس عيسي 56 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمد عيسي يونس 21 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، احمد محمد يونس 27 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمود محمد يونس 23 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليسري، مقيمين قرية النوابعه.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.