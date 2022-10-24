الجلسة العاشرة بالمؤتمر الاقتصادي.. الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مجال النقل

تستهدف الجلسة العاشرة فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الإثنين 24 أكتوبر 2022على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.

وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل في المشروعات المتعلقة بكلٍّ من: الموانئ البحرية، والإنفاق والجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والطرق والكباري، والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، والنقل النهري، والنقل الجماعي.

استنادا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على التالي:

محاور الجلسة

· سياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص.

· عروض مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها.

· حصر لحجم المشاركة مع القطاع الخاص.

· مشروعات جارٍ التعاقد عليها مع القطاع الخاص.

· فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط

www.eec2022.gov.eg

تطبيق المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022

وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.

ويُتيح الموقع الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .