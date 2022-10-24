القبض على قارئ عدادات كهرباء استولى على 600 ألف جنيه بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، استيلاء قارئ عدادات كهرباء على مبالغ مالية بلغت جملتها 600.000 ستمائة ألف جنيهًا من 6 أشخاص بزعم قدرته على تعيينهم بوزارة الكهرباء من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد المبالغ المالية.

إخطار لمدير أمن سوهاج

تعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، من مركز شرطة أخميم، بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن تحرير المدعو «حربي.ع.ا.م»، 41 سنة، سائق، وعدد 5 أخرين «محددين» يقيمون دائرة المركز، بلاغا تضرروا فيه من «أشرف.ا.م.ق»، 47 سنة، قارئ عدادات بهندسة كهرباء أخميم، ويقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بلغت جملتها ستمائة ألف جنيهًا بزعم مقدرته على تعيينهم بوزارة الكهرباء من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهم

عقب استصدار إذن الجهات المختصة بمركز أخميم بسوهاج تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهاد المختصة لمباشرة التحقيق.

وقال «مهران محمد»، المحامي، يقيم بمحافظة سوهاج أن قانون العقوبات، وتحديدا المادة 336، تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.