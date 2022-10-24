افتتاح سقالة خليج نعمة بشرم الشيخ غدا بعد تطويرها استعدادا لقمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنفيذ عدد كبير من مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى افتتاح سقالة خليج نعمة غدًا الثلاثاء.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العد التنازلي لافتتاح القمة بدأ بالفعل، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والجهات المعنية بشرم الشيخ.

وذكر «فودة»، أن خطة التطوير شملت الأحياء السياحية الشهيرة بشرم الشيخ، وإنشاء طرق ومسطحات خضراء وتطوير شبكة المرافق، لوضع المدينة ضمن المدن الخضراء السياحية في العالم واستغلال قمة المناخ للترويج للسياحة البيئية النظيفة.

افتتاح سقالة خليج نعمة

وقال محافظ جنوب سيناء، إن سقالة خليج نعمة هي أقدم وأول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء، لذا تعد قبلة للسياح لممارسة الرحلات البحرية ورياضة الغوص، خاصة أنها تقع في قلب شرم الشيخ.

وأضاف أنه جرى تطوير السقالة في إطار الاستعداد لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، والتطوير كان عبارة عن إقامة رصيف عائم بالسقالة بطول 200 متر، إضافة إلى تطوير مراكز الغوص لتكون صديقة البيئة وإقامة مناطق للسياح الاستراحة قبل وبعد الرحلة البحرية.

وأشار المحافظ إلى أن السقالة بدأ نشاطها في عام 1984، وبدأت أعمال التطوير منذ مايو الماضي، مؤكدا انتهاء الأعمال لتكون مظهراً حضارياً مشرفاً أمام وفود المؤتمر، وسيجرى افتتاحها لتقدم خدمة اليخوت والمراكب.

خليج نعمة جاهز لاستقبال الوفود

وأوضح اللواء خالد فودة، الانتهاء رسميا من كل أعمال التطوير بخليج نعمة بشرم الشيخ، موضحا أنه قام بجولة تفقدية لوضع اللمسات النهائية لافتتاح أعمال تطوير خليج نعمة والسقالة.

أضاف أن التطوير شمل إحلال وتجديد المشايات بطول 3 كيلو متر، وتشمل المشايات والإضاءة، وشاشات العرض، ودورات المياه الحضارية حريمي ورجالي، ومحطة الدراجات التشاركية، ونقاط شحن السيارات بالكهرباء، ضمن تطوير خليج نعمة.

وتابع، أن أعمال تطوير شامل منها توحيد لافتات المحال التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمحلات والطرق، وتوحيد ستائر المحلات طبقا للهوية البصرية بخليج نعمة وأعمال رفع كفاءة، ورصف، وأعمال تجميل وتطوير للمشايات في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المدينة.