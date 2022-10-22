محافظ جنوب سيناء: جميع أتوبيسات شرم الشيخ تعمل بالغاز والكهرباء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك محطة أتوبيسات جديدة (كهربائية أو غاز) مزودة بكشف باللغات لخدمة السائح لمعرفة توقيت الرحلة، موضحًا: «هذا النظام مثل المتبع في ألمانيا، ونحن لسنا أقل من أي دولة، لدينا العقول والبشر والكوادر والإمكانيات».

أتوبيسات النقل العام

وأضاف «فودة»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «هذه الأتوبيسات ستقوم بمهمة النقل العام في المدينة لنقل السياح إلى الأماكن المختلفة مثل السوق القديم أو خليج نعمة أو قاعة المؤتمرات، والأتوبيسات تعمل بالغاز وهناك أتوبيسات تعمل بالكهرباء، ومجموع عددها 250 أتوبيسا».

دعم وزارة التنمية المحلية

وتابع محافظ جنوب سيناء: «وزارة التنمية المحلية دعمتنا في ملف الأتوبيسات، وحصلنا على بعض هذه الأتوبيسات من القاهرة والإسكندرية، وسيكون استخدام هذه الأتوبيسات في شرم الشيخ مستداما حتى بعد انتهاء قمة cop 27».

وأشار إلى وجود 150 سيارة تعمل بالكهرباء، كما أن التاكسي يعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على أن الرئيس السيسي وجه باستدامة هذه التطورات، وستكون شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة وذكية ومؤمنة تماما، لافتًا إلى أن الطاقة الشمسية في شرم الشيخ تولد 20 ميجا وات كهرباء، وهو مشروع محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يغذي هذا المشروع نحو 106 فنادق و6 آلاف غرفة على مساحة 250 ألف متر مربع.