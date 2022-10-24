الطقس في الفيوم اليوم.. برودة شديدة في الليل وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الفيوم اليوم سيكون مائلا للحرارة نهاراً، لطيفا في أول الليل، ويتحول إلى مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء، فيما تظهر الغيوم في سماء المحافظة على مدار اليوم، وتسجل درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 17، كما تبلغ سرعة الرياح 14 كيلو مترا في الساعة وتتخذ اتجاهاً شمالياً.

وتظهر بين الحين والآخر، هبات للرياح تبلغ سرعتها 25 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 68%.

الأمطار في الفيوم

وحول إمكانية سقوط الأمطار في الفيوم اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ محافظات شمال الصعيد، والتي تضم الفيوم والمنيا وبني سويف، ستشهد طقساً غائم جزئياً اليوم، مع تساقط أمطار خفيفة على الصحراء الغربية بنطاق المحافظات الثلاث بنسبة 30%.

الطقس في الفيوم خلال أسبوع

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ محافظة الفيوم من المتوقع أن تشهد تساقط أمطار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، حيث يكون الطقس في الفيوم خلال أسبوع كالتالي:

الثلاثاء.. توقعات بسقوط أمطار رعدية على فترات خلال النهار والليل، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى 28 الصغرى 18.

الأربعاء.. توقعات بسقوط أمطار من الصباح وحتى الظهر، وجو غائم كلياً العظمى 27 والصغرى 18.

الخميس.. طقس غائم جزئياً وتسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الجمعة.. طقس مشمس على كافة أنحاء الفيوم، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الطقس في وادي الريان بالفيوم

وتشهد منطقة شلالات وادي الريان السياحية، طقساً رائعاً جذب العديد من السياح لزيارته في هذا التوقيت، حيث أكدّ مصطفى إسماعيل منظم رحلات سفاري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطقس في وادي الريان بالفيوم خريفي رائع مما تسبب في زيادة إقبال السياح على زيارته، وانتعشت حركة تنظيم رحلات السفاري لديه بعدما كانت قد تقلصت خلال فترة الصيف.

الطقس في الفيوم 14 يوماً

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الفيوم لمدة 14 يوماً، ذكرت الهيئة أنه سيكون متقلباً، حيث سيكون مشمسا نهاراً، ومائلا للبرودة ليلاً، وتهطل أمطار في أيام أخرى وسط طقس غائم تارةً أخرى، فيما تقوم هيئة الأرصاد الجوية بمتابعة حالة الطقس والإعلان عنها بصورة يومية، حيث من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في طقس الفيوم لمدة شهر.