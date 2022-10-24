استقرار ملحوظ في الأحوال الجوية بكفر الشيخ بعد موجة من الطقس السيء

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد موجة الطقس السيء التي ضربت عددًا من مراكز ومدن المحافظة أمس الأحد.

انتظام حركة المرور

وسجلت درجات الحرارة اليوم 24 درجة مئوية، كما سجلت سرعة الرياح 13 كم في الساعة، وانتظمت حركة المرور على الطرق السريعة في كفر الشيخ بعد رفع مياه الأمطار بمعرفة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، كما انتظمت أيضًا حركة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البرلس، وخرجت المراكب منذ الصباح الباكر في رحلات للصيد بعد تزويدها بجميع اللوازم.

موجة من الطقس السيء في كفر الشيخ

كانت محافظة كفر الشيخ قد شهدت، أمس الأحد، موجة من الطقس السيء والأمطار العزيزة التي ضربت عدد من المراكز والمدن، معلنة دخول موسم سقوط الأمطار، بينما كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية.