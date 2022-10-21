«التعليم العالي» تكشف شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

كشف الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، عن تفاصيل شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، موضحاً أن الشروط موحدة على جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ووزارة التعليم العالي حريصة على دعم جميع الكيانات الطلابية الشرعية، مشددا على أن الجهة الشرعية الأولى والأخيرة هي اتحادات الطلاب.

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وأضاف الدكتور طايع عبداللطيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية تتمثل في أن يكون الطالب محمود السيرة، ومصري الجنسية، وعدم الانتماء لأي كيانات مخالفة للقانون، وأن يكون الطالب ممارساً لأنشطة تابعة للجنة المرشح لها، وذلك بالنسبة للجامعات الحكومية، أما الجامعات الأهلية الجديدة فتعفى من هذا الشرط.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي، إلى أنه يجري حالياً الاستعداد بشكل مكثف للانتخابات، خاصة أنها تعقد في الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة أيام الامتحانات ومؤتمر المناخ، موضحاً أنه سيجري التنسيق الكامل مع جميع الجامعات للوقف على الاستعدادات النهائية الخاصة بالاتحادات.

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، أهمية الاتحادات، موضحاً أنها تعتبر تمثيلا شعبيا للطلاب على مستوى الجمهورية في مختلف الفعاليات التي يجري تنظيمها، موضحاً أن عقدها يجري وفق اللوائح والضوابط المحددة لها.

وعن موعدها النهائي، نوه مستشار وزير التعليم العالي، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بتحديد الموعد.