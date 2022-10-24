التموين: تسجيل رقم الموبايل إلزاميا عند إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلزامية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عند طلب إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، بالنسبة لمن لم يقم بتسجيل رقم الموبايل حتى الآن، في المدد التي أمهلتها وزارة التموين لأصحاب البطاقات لتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

إلزامية تسجيل رقم الموبايل

وتلزم المكاتب التموينية أو منصة مصر الرقمية عند طلب إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، لإتمام خطوات طلب استخراج بدل تالف أو فاقد، إذ أوضحت وزارة التموين أن عدد البطاقات التي سجلت رقم الموبايل حتى الأن يبلغ 20 مليون بطاقة تموينية.

وتستمر خدمة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، تسهيلًا لعدد 3 مليون بطاقة تموين لم تسجل رقمها من إجمالي 23 مليون بطاقة، عدد البطاقات المدرجة على منظومة الدعم، يستفيد منها 72 مليون مواطن في صرف الخبز يوميًا، بينهم 64 مليون مواطن مستحقون للسلع الشهرية.

إنشاء هوية رقمية

وتُرجع وزارة التموين السبب في إلزامية تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، إلى إنشاء هوية رقمية مع أصحاب البطاقات للتواصل بديلا عن بونات صرف الخبز، إذ خاطبت الوزارة في شهر أكتوبر الجاري، أصحاب البطاقات التموينية في محافظتي الأقصر وبورسعيد عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول، تضمنت ما قاموا بصرفه من حصة السلع التموينية بواسطة البقال التمويني، تمهيدًا لتعميم الفكرة على باقي المحافظات.