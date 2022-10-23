الرئيس الأوكراني يرفض تحذيرات روسيا من استخدام «قنابل قذرة».. ويطالب برد قاس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يرفض الاتهامات الروسية التي ذكرها وزير داخليتها صباح اليوم الأحد، وتشير إلى أن أوكرانيا قد تستخدم قنابل قذرة، مطالبا برد قاس.

الرئيس الإيطالي يعلق على احتمالية استخدام السلاح النووي

في الوقت نفسه، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في خبر عاجل نقلته قناة العربية: «مسألة اللجوء إلى السلاح النووي تدعونا إلى التحرك لمنعه».

اتصال هاتفي مهم خلال 24 ساعة بين وزيري دفاع روسيا وأمريكا

ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع الروسي سيرجو شويجو اتصالا هاتفيا بوزير داخلية الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن خلال ساعات، في اتصال يعد الثاني من نوعه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

التعبئة العامة الجزئية في روسيا

وأعلنت روسيا في نهاية سبتمبر الماضي، التعبئة العامة الجزئية بروسيا، وطلب تجنيد 300 ألف مقاتل لإرسالهم إلى أوكرانيا وسط استعداد حلف شمال الأطلسي للدفاع عن أوكرانيا.