«الأرصاد»: تزايد فترات سطوع الشمس ونشاط الرياح اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، فضلًا عن تواجد الرياح الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط في تلك الفترة، مشيرة إلى أن اليوم تتزايد فترات سطوع الشمس، لذلك سيقل الشعور بتأثير السحب نهارًا، كما أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة تسجل 27 درجة مئوية، أما الصغرى تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية تشهد اعتدالًا في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى، أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أما السواحل الشمالية تشهد اعتدالًا في درجات الحرارة، بينما محافظة جنوب الصعيد تشهد طقس حار.

ولفتت، إلى أنه خلال فترات الليل نلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى 19 و20 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة بجميع أنحاء البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار لن تكون مؤثرة على مناطق سقوطها المتمثلة في السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، فضلًا عن بعض مناطق الصحراء الغربية.

نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة اليوم على مناطق القاهرة الكبرى السواحل الشمالية وجنوب سيناء، موضحة أن الرياح ستزيد من الشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفة في فترات الليل.