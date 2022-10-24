للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل البرلمان اللبناني، للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

وفي وقت سابق فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد، ما جعل البلاد أقرب إلى طريق مسدود مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري، واستمرار حالة الفراغ السياسي.

جلسة التصويت حضرها 119 نائبًا

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة التصويت التي حضرها 119 نائبًا من أصل 128، أسفرت عن 42 صوتًا لميشال معوض و55 صوتًا فارغًا وبعض الأصوات بشعارات سياسية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ويشار إلى أنّ تلك المرة كانت الثالثة التي يفشل فيها مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس، وجرت الانتخابات الأخيرة في 29 سبتمبر و13 اكتوبر.