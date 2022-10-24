بطريرك الكاثوليك يترأس الجمعية العمومية لاتحاد الرهبانيات النسائية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الجمعية العمومية لاتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، وذلك بمدرسة القلب المقدس، بغمرة.

شارك في الاجتماع المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والرئيسات العامات، والإقليميات للرهبانيات النسائية بمصر.

القداس الإلهي

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، ثم تدارس الحضور بعض الأمور الخاصة بالحياة الرهبانية، وتضمنت الجمعية العمومية أيضًا انتخاب سعاد يوسف، الرئيسة الإقليمية للراهبات الإليزابتيين، لتكون رئيسة لاتحاد الراهبانيات النسائية بمصر.

يأتي ذلك خلفًا لـ ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات بمصر، التي أنهت المدة القانونية الثانية لها في رئاسة المجلس، كما سيعاون سعاد يوسف في رئاسة الاتحاد، 7 أعضاء من الرهبانيات المتعددة.