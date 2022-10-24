محاور الجلسة الـ11 بثاني أيام المؤتمر الاقتصادي.. الاستثمار في قطاع الصحة

تناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان في فترة الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة

وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية تتبنّى منهجًا علميًّا في وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة، وذلك من خلال وضع الخريطة الصحية لمصر، والتي تقوم على حصر مقوّمات القطاع الصحي من حيث المنشآت والتجهيزات، وتوزيعها بمحافظات الجمهورية كافة، وهو ما سيؤهلها -عند اكتمالها - لإعطاء صورة واضحة عن الخدمات الصحية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ربطها بقواعد بيانات خريطة الأمراض الصحية.

لذا، فإن الخريطة الصحية لمصر ستعطي صورة شاملة عن مقوّمات القطاع الصحي، والأمراض المنتشرة، ومواضع انتشارها بالمحافظة والمدينة والقرية، بالإضافة إلى مقارنة هذه الصورة بالمستهدفات من خلال المقارنة مع بعض الدول الشبيهة، وكذلك تنبؤات التغيُّر في هذه الصورة خلال الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، بالإضافة إلى أن الخريطة الصحية لمصر تضع في حسبانها تغيرات الوضع الصحي من حيث التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص

بناء على ذلك سيتم تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وبالتالي سيمكن تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الصحة والسكان تعطي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص في القرار الصحي من خلال الحرص على عقد اجتماعات دورية؛ لمناقشة مقترحاتهم، ووضعها موضع التنفيذ فيما يخص تحديات عمل القطاع الخاص في الصحة.

كما تحرص الوزارة على تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

محاور الجلسة الحادية عشر

واستنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على النحو التالي:

- الخريطة الصحية لمصر.

- نظام التأمين الصحي الشامل.

- تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب.

- تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها.

- تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.

مخرجات الجلسة الثانية

ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي:

- بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم.

- طرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي.

إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg.

إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول خاص بالمؤتمر

وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.