تسليم 19 مشروعا تنمويا لغير القادرين بمركز أبوقرقاص في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، تسليم 19 مشروعا تنمويا لغير القادرين بقريتي كوم الزهير والشيخ مبارك بمركز أبوقرقاص، في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ولتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجًا.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن المشاريع المقدمة تنوعت ما بين (بقالة - خضروات وفواكه صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذية وخردوات ومكواه بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات).

تحسين حياة آلأف الأسر

وأوضح «بخيت»، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة الأف الأسر في المنيا وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي، ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية.