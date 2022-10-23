مصرع شخص دهسه «لودر» أثناء عبور الشارع في المنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بعدما دهسه لودر، أثناء عبور شارع 6 أكتوبر بمنطقة كفر المنصورة، بحي غرب مدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار بمصرع شاب

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا، بمصرع «أحمد إبراهيم» 27 عاما، مقيم بكفر المنصورة، بعدما صدمه لودر أثناء عبور شارع 6 أكتوبر بحي غرب المدينة.

السائق يسلم نفسه لنقطة الشرطة

تم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقام سائق اللودر «مصطفى.إ»، ويعمل بالحملة الميكانيكة، بالوحدة المحلية لمجلس مدينة المنيا، بتسليم نفسه لنقطة شرطة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم.

تم التحفظ على اللودر وسائقه، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

ولقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين بينهم طفلين، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن، بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.