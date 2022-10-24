الحقوقي جورج إسحاق: العفو عن «زياد العليمي» يحيي الفرحة في صدورنا

أشاد الحقوقي جورج إسحاق بقرار العفو الرائاسي الصادر عن زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، صباح اليوم الاثنين، قائلًا: إن القرار أحيا الفرحة بصدورنا ونتمنى الإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيا خلال الفترة المقبلة.

الإفراج عن زياد العليمي

وأوضح جورج إسحاق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدة المفرج عنه زياد العليمي تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة طلبات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن نجلها، وبالفعل تم التواصل معه والاستجابة لمطالبها؛ مما يؤكد على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين.

وطالب بزيادة قوائم المفرج عنهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة ماضية في حوار وطني الذي من محدداته جمع شمل المجتمع المصري تحت كلمة واحدة وتعزيز السلم المجتمعي.

الدمج المجتمعي

وشدد الحقوقي على ضرورة استمرار عملية التواصل مع المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن وإزالة كافة العقبات الحياتية التي تواجههم، والتي تتمثل في إعادة المفصولين لوظائفهم وعودة الطلاب لدراستهم من جديد، فضلا عن توفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة وذلك ضمان لعدم استقطابهم فكريا من قبل جماعات الشر.