حصول ريشي سوناك على دعم غالبية نواب «المحافظين» لرئاسة وزراء بريطانيا

حصل المرشح لرئاسة حزب المحافظين، «ريشي سوناك»، على دعم غالبية نواب الحزب في مجلس العموم البريطاني، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

توقعات بفوز سوناك برئاسة حزب المحافظين

ومن المتوقع أن يصبح سوناك زعيم حزب المحافظين خلال ساعات إذا فشلت «بيني موردونت»، زعيمة مجلس العموم ومنافسه الوحيد في الفوز بـ 100 ترشيح من نواب حزب المحافظين اللازمة لدخول المنافسة.

وقال أحد النواب المؤيدين لـ«موردونت»: «يعتقد البعض منا أنها يجب أن تنسحب خلف ريشي في أقرب وقت ممكن من أجل الوحدة والاستقرار».

وفي سياق متصل ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم، بعد انحسار مخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الفورية.