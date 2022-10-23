«العربية»: اتصال منتظر بين وزيري دفاع روسيا وأمريكا لبحث الأزمة الأوكرانية

يستعد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إلى إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن خلال 24 ساعة مقبلة لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية في اتصال هو الثاني من نوعه منذ بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي.

اتصالات مكثفة بين وزراء الدفاع

وأشارت قناة العربية السعودية، في خبر عاجل لها، إلى أن وزير الدفاع الروسي، أجرى قبل قليل اتصال بنظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، موجها إليهم تحذيرا سينقلونه إلى أوكرانيا، حيث حذر كييف من استخدام قنابل قذرة.

تعليق أوكرانيا

فيما خرج وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، ليرد على تصريحات وزير الدفاع الروسي، مبينا أن بلاده لا تمتلك قنابل قذرة ولا يوجد تخطيط للحصول عليها الفترة المقبلة.