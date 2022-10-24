«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار العفو عن زياد العليمي: أثره إيجابي

ثمّن حزب الإصلاح والنهضة، القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، مؤكدا أنّ قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو من صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين، ذات أثر إيجابي، تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجري في مصر الآن.

العفو عن زياد العليمي

وشدد الحزب في بيان عنه قبل قليل، على استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسي، ويمهّد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة.

وطالب الحزب، بإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي، بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.