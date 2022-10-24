«حماة الوطن»: العفو عن زياد العليمي يؤكد جدية الحوار الوطني

ثمّن اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، قائلا إنّ قرارت العفو الرئاسي التي صدرت خلال الأشهر الماضية، تؤكد أنّ الدولة المصرية تتبع سياسة نهجية صحيحة تجاه الحقوق السياسية المكفولة للمواطنين.

الإفراج عن زياد العليمي

وأضاف العوضي، في تصريحات خاصة، أنّ قرار الإفراج عن زياد العليمي يؤكد جدية الحوار الوطني، الذي يأتي على رأس أولوياته جمع شمل المجتمع المصري تحت فكر ومنطلق واحد يعزز مفهوم الجمهورية الجديدة الجاري تشييدها بسواعد أبنائها.

الدمج المجتمعي

ودعا نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى استمرار التواصل مع المفرج عنهم بقرارات رئاسية، وإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم، في إطار تنفيذ خطة الدمج المجتمعي التي وضعتها الدولة، وخلق مجتمع مصري قائم على مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر.