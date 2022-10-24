جدول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالقليوبية.. أثناء اليوم الدراسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب وتلاميذ صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وبحسب الجداول المعلنة على منصات المديرية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والمرسلة لجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فإن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يبدأ اعتبارا من 30 أكتوبر الجاري.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للمرحلة الإعدادية

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في منشور رسمي مرسل لمديري الإدارات التعليمية، إلى أنه تقرر عقد امتحانات النقل الشهرية لشهر أكتوبر 2022 كما هو موضح بالجدول المعلن كالتالي:

- الأحد 30 أكتوبر.. اللغة العربية والدين، فترة دراسية لكل مادة.

- الاثنين 31 أكتوبر.. لغة إنجليزية وحاسب آلي، فترة دراسية لكل مادة.

- الثلاثاء 1 نوفمبر.. علوم وتربية فنية، فترة دراسية لكل مادة.

- الأربعاء.. 2 نوفمبر جبر وهندسة، فترة دراسية لكل مادة.

- الخميس 3 نوفمبر.. دراسات اجتماعية، فترة دراسية واحدة.

جدول إمتحانات شهر أكتوبر 2022 للمرحلة الابتدائية

وحددت مديرية التعليم بالقليوبية جدول إمتحانات شهر أكتوبر 2022 للمرحلة الإبتدائية كالتالي :

- الأحد 30 أكتوبر.. اللغة العربية والدين، فترة دراسية لكل مادة.

- الاثنين 31 أكتوبر.. لغة انجليزية وحاسب آلي، فترة دراسية لكل مادة.

- الثلاثاء 1 نوفمبر.. علوم وتربية فنية، فترة دراسية لكل مادة.

- الأربعاء 2 نوفمبر.. رياضيات فترة دراسية لكل مادة.

- الخميس 3 نوفمبر.. دراسات اجتماعية والمهارات الفنية، فترة دراسية لكل مادة.

وسيتم تحديد موعد الاختبار الشهري للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة من خلال المدرسة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للمرحلة الثانوية

فيما جاء جدول إمتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية العامة الصف الأول الثانوي كالتالي:

- الأحد 30 أكتوبر.. اللغة عربية ودين.

- الاثنين 32 أكتوبر.. لغة إنجليزية وحاسب.

- الثلاثاء 1 نوفمبر.. لغة أجنيه ثانية وتربية وطنية.

- الأربعاء 2 نوفمبر.. كيمياء.

- الخميس 3 نوفمبر.. إحياء.

- الأحد 6 نوفمبر.. رياضيات وتكنولوجيا.

- الاثنين 7 نوفمبر.. فيزياء.

- الثلاثاء 8 نوفمبر.. تاريخ وتربية رياضية.

- الأربعاء 9 نوفمبر.. جغرافيا.

- الخميس 10 نوفمبر.. فلسفة.

أما بالنسبة لامتحانات الصف الثاني الثانوي، فستكون كالتالي:

- الأحد 30 أكتوبر.. اللغة العربية والدين.

- الاثنين 32 أكتوبر.. لغة إنجليزية وحاسب.

- الثلاثاء 1 نوفمبر.. لغة أجنيه ثانية وتربية وطنية.

- الأربعاء 2 نوفمبر.. كيمياء للعلمي وجغرافيا للأدبي.

- الخميس 3 نوفمبر.. إحياء للعلمي، وتاريخ للأدبي.

- الأحد 6 نوفمبر.. رياضيات وتكنولوجيا.

- الاثنين 7 نوفمبر.. فيزياء للعلمي، وفلسفة للأدبي.

- الثلاثاء 8 نوفمبر.. ميكانيكا للعلمي وعلم نفس للأدبي، وتربية رياضية للشعبتين.

ونوهت مديرية التعليم بالقليوبية إلى عدد من الإجراءات اللازمة، لإتمام جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022، منها:

- تفعيل غياب الطلاب بكل دقة.

- يتولى الموجهون وضع الأسئلة تحت إشراف الموجه العام والأول للمادة فيما تم تدريسة بالشهر الأول للدراسة.

- أن تكون الامتحانات موحدة على مستوى المدرسة.

- يكون الامتحان خلال اليوم الدراسي بما لايخل بنظام الدراسة، وأن يشمل الامتحان جميع المواد، ويتم تحديد موعد الاختبار الشهري للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية اللغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لكل المراحل من خلال المدرسة.