اندلاع حريق داخل شونة بصل بالبحيرة وتلف 5 آلاف طن «صور»

شهدت قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، نشوب حريق هائل قبل قليل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة وجاري السيطرة على النيران.

جرن بصل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بنشوب حريق هائل بجرن ملك «مصطفي.ا»، بقرية الطود، وجاري السيطرة عليه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، وتبين نشوب النيران في جرن به أكثر من 5000 طن بطل، وامتداد النيران إلى قش الأرز المجاور له على مساحة 3 أفدنة.

8 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدينة بـ8 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادث.