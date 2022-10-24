«السويدي إليكتريك»: المؤسسات الدولية ترغب في دعم المشروعات الصديقة للبيئة

قال أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إنّ مؤسسات التمويل الدولية ترغب في التأكد من وجود بنية تحتية كاملة في الدول، موضحًا: «هذه الشركات ساعدتنا في آخر 4 سنوات، وذلك في الاستثمار على مستوى بعض المشروعات في مصر».

وأضاف «السويدي»، خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «هناك تحدٍ وهو أن تكون معظم مشروعاتنا صديقة للبيئة مثل الميناء الجاف، أما مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فهو مشروع صديق للبيئة».

مصر منطقة جيدة للاستثمار

وتابع العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: «نتمنى أن تساعدنا مؤسسات التمويل الدولية على التسويق وجذب الشركات لمصر في مجال الاستثمار عامة، وبخاصة أن مصر منطقة جيدة للاستثمار، وتحدثنا مع شركة بخصوص تسويق المناطق الصناعية في مصر، وعرضت إطلاق منصة كبرى للاستثمار في مصر».