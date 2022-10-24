شواطئ مجانية في البحر الأحمر تشبه المالديف.. طبيعة خلابة وهدوء واستجمام

شواطىء تتميز بالجمال ورؤيتها تخطف الأبصار، تشبه المالديف في نقاء مياها الفيروزية الصافية وأشجار المانجروف الرائعة والطبيعة الخلابة والمساحات الواسعة، تتميز بالهدوء والخصوصية والدخول بالمجان وتمتد لعشرات الكيلو مترات، ويتوافد عليها القليل من السكان المحيطين بالمنطقة، تلط الشواطئ موجودة في البحر الأحمر ودائمًا ما تجذب السياح إليها.

شاطىء الكلاتني بمدينة الشلاتين

أشهر هذه الشواطئ هو شاطئ الكلاتني، يقع بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر وببعد حوالي 500 كيلو متر جنوب مدينة الغردقة، وأهم ما يميزه أشجار المانجروف الشهيرة وطبيعته الخلابة، والكائنات البحرية النادرة والرمال البيضاء ولا توجد به صخور ويشبه المالديف.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن شواطئ الكلاتني تتميز بالطبيعة الخلابة؛ فهي مناسبة جدًا للباحثين عن الهدوء والاسترخاء ولا يرتادها سوى القليل من سكان الشلاتين، وينظمون رحلات لقضاء اليوم، منها حفلات الشواء «السلات» وهي شوي لحم الضأن على الصخور الساخنة، ومشروب «الجَبنة» الشهير في الجنوب.

شواطىء بكر

تتميز منطقة جنوب البحر الأحمر في شلاتين أيضًا بشواطئ بكر؛ لقلة الكثافة السكانية بها، وخلوها من الأنشطة الضارة، بالإضافة إلى أشجار المانجروف الشهيرة التي تضيف متعة وجمال، حسبما أكد نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر.