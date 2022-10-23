«السياحة» تسمح للشركات بتنظيم أكثر من الـ40 تأشيرة عمرة المخصصة لشهر أكتوبر

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة سمحت لشركات السياحة التي استنفذت عدد تأشيرات العمرة المخصصة لها خلال شهر أكتوبر الجاري وعددها نحو 40 تأشيرة، بتنظيم عدد آخر من تأشيرات العمرة خلال ذات الشهر شريطة وجود حجوزات مؤكدة للرحلات الجديدة، إلى جانب تقديم تعهد إلى الوزارة بأن الأعداد الجديدة من التأشيرات التي سيتم تنظيمها سيتم خصمها من الحصة المقررة لها خلال الشهور المقبلة.

آخر موعد لسفر معتمري شهر أكتوبر يوم 6 نوفمبر المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على السفر لأداء رحلات العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أكتوبر الجاري بالمقارنة ببداية ذات الشهر، لافتا إلى أن رحلات الطيران الإضافية التي سيَّرتها العديد من شركات الطيران مؤخرا لنقل المعتمرين المصريين ساهمت في عدم تأخر أي رحلة عمرة عن موعدها، موضحا أن وزارة السياحة والآثار حددت يوم 6 نوفمبرالمقبل كآخر يوم لسفر معتمري الطاقة التشغيلية من تأشيرات العمرة المخصصة لشهر أكتوبر 2022.

إقبال كبير من المواطنين للسفر للعمرة خلال الشهر الجاري

وكشف البكري عن أن إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة إجمالا خلال شهر أكتوبر الجاري كان كبيرا، متوقعا أن تقل نسب المسافرين لأداء العمرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أن تعود مجددا للارتفاع خلال إجازات منتصف العام الدراسي يناير المقبل، وتستمر في الارتفاع خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري 1444.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة، لا تعلم حتى الآن آلية العمل خلال موسم العمرة الجاري، سواء بتحديد كوتة عددية لتأشيرات العمرة يتم توزيعها بالتساوي بين شركات السياحة المنظمة أو بإقرار نظام السقف المفتوح في تنفيذ تأشيرات العمرة، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإفصاح عن آلية تشغيل رحلات العمرة خلال الموسم الحالي.