الدفاع الروسية: أوكرانيا دخلت المرحلة الأخيرة من صُنع «القنبلة القذرة»

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا قد تستخدم وقودا نوويا من محطة تشيرنوبل لصنع «قنبلة قذرة»، وأشارت وزارة الدفاع إلى أنّ تأثير المواد المشعة إذا انفجرت القنبلة القذرة الأوكرانية سيمتد إلى بولندا، وتابعت: «أوكرانيا دخلت المرحلة الأخيرة من صنع القنبلة القذرة»، وفق ما نقلته قناة «العربية»، اليوم.

تحذير من استخدام القنبلة القذرة

وبعد التصريحات المتفرقة الفرنسية والبريطانية والأميركية تعليقاً على اتهام روسيا لكييف بالسعي لاستعمال القنبلة القذرة في إشارة إلى القنبلة النووية المنخفضة القوة، أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك، رفضها لتلك المزاعم، محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع الحكومتين البريطانية والفرنسية: «لقد أوضحت بلداننا أننا جميعا نرفض المزاعم الكاذبة لروسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها».

تحذير من موسكو

واتهمت أوكرانيا روسيا بالضلوع فيما وصفته بـ «ابتزاز قذر»، ردًا على تحذير من موسكو بأن كييف كانت تخطط لتصعيد الحرب باستخدام قنبلة قذرة في ساحة المعركة، وقال أندريه يرماك ، نائب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على إحدى قنوات «تليجرام»: «يبدو الابتزاز الروسي القذر بدائيًا للغاية»، وجاءت تعليقاته في أعقاب تصريحات «زيلينسكي»، وحلفاء أوكرانيا الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا التي رفضت مزاعم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في نهاية الأسبوع بأن كييف كانت تخطط لاستخدام متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الجنرال «إس شويغو»، أعرب عن مخاوفه لنظيره الفرنسي بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة، وأشار يرماك إلى أن تعليقات شويغو ترقى إلى محاولة الضغط على المؤيدين الأجانب لقطع إمدادات الأسلحة والضغط على كييف.