أوكرانيا: طالبنا «الطاقة الذرية» بإرسال خبراء لنفي مزاعم «القنبلة القذرة»

طلب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بإرسال خبراء إلى المنشآت النووية الأوكرانية لدحض المزاعم الروسية بأنّ أوكرانيا تخطط لاستخدام «قنبلة قذرة».

إرسال خبراء من «الطاقة الذرية» إلى منشآت نووية في أوكرانيا

وقال كوليبا، إنّ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق على إرسال خبراء على وجه السرعة إلى منشآت سلمية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وكرر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، ما قاله وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بأنّ أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها كجزء من تصعيد الحرب، متابعا: «عدم ثقتهم بالمعلومات التي قدّمها الجانب الروسي لا يعني أنّ التهديد باستخدام مثل هذه القنبلة القذرة غير موجود، التهديد موجود، ووزير الدفاع قدّم المعلومات حوله لمحاوريه، الأمر متروك لهم فيما إذا كانوا يثقون به أم لا».

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أخبر نظرائه الغربيين أمس خلال اتصال هاتفي، أنّ موسكو تشتبه في أنّ كييف تخطط لاستخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة، وردّ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وأمريكا في بيان مشترك، أنّهم جميعًا رفضوا المزاعم وأكدوا دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.