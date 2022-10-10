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وزارة الدفاع الأوكرانية تتعهد بالرد على الضربات الصاروخية الروسية

كتب:

رؤى ممدوح
10:24 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف

تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، بالرد على الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت أراضيها، كما أعلنت إسقاط 41 صاروخا روسيا من أصل 75 استهدفت عدة مدن أوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قصف مستمر على إقليم دونيتسك 

في غضون ذلك قالت السلطات في إقليم دونيتسك إنّ قصف أوكراني مستمر يستهدف الإقليم الانفصالي، وتتعرض العاصمة الأوكرانية كييف ومدن وسط وغرب البلاد لسلسلة عمليات قصف هي الأولى منذ أشهر.

سقوط قتلى وجرحى

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سقوط قتلى وجرحى في موجة القصف التي طالت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى صباح اليوم، وأشار «زيلينسكي»، إلى أنّ الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية. 

 

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