«إيفا فارما»: القطاع الصحي ركيزة التطور والتنمية الشاملة في الدول

قال الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس شركة إيفا فارما، إننا نعمل في القطاع الصحي، الذي يمثل أهم الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه ركيزة التطور والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه حصل على تمويل لمجموعة كبيرة من الاستثمارات خلال هذه الفترة في مجالات تصنيع المواد الفعالة علاوة الأدوية البيولوجية واللقاحات البيطرية والبشرية.

إيفا فارما تعمل على التصدي المحلي للأوبئة والأمراض

وأضاف «أرمانيوس»، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثان أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أساس عمل شركة إيفا فارما هو التصدي المحلي للأوبئة والأمراض، لافتًا إلى أهمية وجود اكتشاف ثم تطوير ثم تصنيع وإتاحة.

القطاع الصحي يتواجد فيه المخاطرة

ووجه كلمته، للمؤسسات المالية، قائلًا إنه من الضروري تفهم أن التمويل بالنسبة للقطاع الصحي يحتاج إلى فهم طبيعة القطاع علاوة على الفترة الطويلة في التمويل، مشيرًا إلى أن طبيعة القطاع الصحي تتضمن المخاطرة بالنسبة للشركات التي تعمل على عشرات الآلاف من المستحضرات المبتكرة للخروج بدواء واحد، مؤكدًا احتياج شركات القطاع الصحي للتمويل من النوع VC وغيره.