«التموين»: استقبال المواطنين الراغبين في التنازل عن البطاقة لعدم استحقاقهم

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنّه يستقبل يوميًا العديد من المواطنين الراغبين في التنازل عن بطاقاتهم التموينية وإيقافها لعدم استحقاقهم، مع إمضائهم على إقرارات كتابية بذلك.

التنازل عن بطاقة التموين

وأضاف الدكتور عمرو مدكور، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التنازل عن بطاقة التموين للدولة حال عدم الاستحقاق أفضل من منحها لأي أسرة أخرى من قبل صاحب البطاقة، مؤكدًا أن كل من يتنازل عن البطاقة يعطي فرصة أكبر للدولة في إيصال الدعم إلى من يستحقه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، والتي تستهدفهم الدولة في الفترة الحالية؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

خدمات تموينية جديدة على بوابة مصر الرقمية

وأشار مستشار وزير التموين أنه بسبب تزايد المواطنون الراغبون في التنازل عن بطاقاتهم لعدم استحقاقاهم تم فتح الخدمة إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية للتموين والتي أدرجت 3 خدمات تموينية جديدة عليها، وهي: «إيقاف بطاقة تموينية، وإيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، وإيقاف أفراد من على بطاقة تموينية».

خطوات إيقاف بطاقة التموين إلكترونيا

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- تسجيل الدخول بالحساب الذي أُنشئ على البوابة.

3- اختيار خدمة إيقاف بطاقة تموينية.

4- الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهرها البوابة.

5- ملء بيانات البطاقة.

6- تحديد سبب الإيقاف.

7- تأكيد طلب الإيقاف.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية عددًا آخر من الخدمات التموينية المفعلة لأصحاب بطاقات التموين وتشمل الخدمات المتاحة كالتالي: «تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة، نقل البطاقة من محافظة لأخرى، الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين».