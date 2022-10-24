توفير أتوبيس نقل عام لنقل الطلاب ليلا من «تجارة الإسكندرية» لبرج العرب 

أعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تخصيص أوتوبيس نقل عام لنقل الطلاب والطالبات من داخل حرم كلية التجارة حتى برج العرب، عقب انتهاء المحاضرات ليلا.

وقال عميد الكلية لـ«الوطن»، إن تلك الخطوة اتخذتها كلية التجارة حرصا على سلامة الطلاب، وتوفير وسيلة نقل جيدة لهم لمدينة برج العرب في أقصى غرب الإسكندرية.

مسار أتوبيس كلية التجارة إلى برج العرب

وأوضح أنه بالتعاون مع هيئة النقل العام بالإسكندرية، تقرر توفير أتوبيس ينطلق من محطة مصر، حتى يتسنى لطلاب المحافظات من استخدام القطارات، وبعدها الطريق الصحراوى حتى العامرية ثم طريق الكافوري حتى برج العرب، وذلك بتذكرة موحدة قيمتها 5.5 جنيه، ما يوفر على الطلاب الجهد والوقت الانتقال، بدلا من الوصول في أوقات متأخرة بسبب محاضرات الكلية التي تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

موعد تحرك الأتوبيس من الكلية ليلا

وأشار عميد تجارة الإسكندرية، إلى أن الأوتوبيس سيتحرك من ساحة الكلية الساعة 8:30 مساءً، مثمناً جهود إدارة الجامعة لتسيير جميع الاجراءات، بالإضافة إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية على سرعة استجابته لتوفير هذا الأوتوبيس.