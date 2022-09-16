محمد ثروت: أغنيتي الجديدة كانت جاهزة منذ 5 شهور

كشف الفنان محمد ثروت عن تفاصيل طرح أغنيته الجديدة «هنسيب لمين الغنا» بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، قائلًا إن حالته الصحية مستقرة، وخضع لعملية ثانية في النمسا، وعاد إلى مصر أول أمس، وحاول المحيطين به تقديم دفعة إيجابية له، فطرحوا أغنيته الجديدة، وكان من المفترض طرحها قبل 5 أشهر.

ثروت: الوعكة الصحية كشفت حب الناس لي

وأضاف «ثروت» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، أن الوعكة الصحية التي تعرض لها أظهرت له مدى حب الناس له، وهذا هو الزاد الحقيقي، متابعًا: «الناس هي أغلى شيء في الدنيا، وناس كلمتني وكانت بقالها سنين مش بتكلمني، وزملائي وأقاربي وبلدياتي وناس معرفهاش بسيطة كانت عاوزة تنقل دم كله عاوز يساعد، البلد دي طيبة وناسها طيبين».

وأشار إلى أن أرض مصر تزرع الطيبة في نفوس من عليها، بما فيهم غير المصريين، معقبًا: «مصر كانت وحشاني وأنا في النمسا أد الدنيا، بلدي ملهاش نظير».

كواليس أغنيته الجديدة

وعن كواليس أغنيته الجديدة، قال إن ابنه أحمد ثروت بذل مجهود كبير معه، متابعا: «يهمني الناس تنبسط، وربنا يكفيهم شر الأمراض وفقدان الصحة لأنها تاج إنسان، ساعات فيه فلوس بس متجبش صحة».

كما كشف عن رأيه بانتخابات نقابة الموسيقيين، قائلًا إنه لم يقرأ المشهد بعد ولكن سيشارك في الانتخابات، متابعًا: «هشوف مين اللي هيلبي المرحلة الجاية، مش عاوزنها تزعل حد».