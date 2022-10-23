«التنمية المحلية» تعقد حوارا مجتمعيا لدراسة تطوير سوق الحبشي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظة المنيا، يواصل عقد الجلسات التشاورية والحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة بالمشروعات المقترح تنفيذها، حيث عقد البرنامج جلسة تشاورية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لدراسة نموذج تطوير سوق الحبشي، ضمن تنفيذ خطة الدولة لتطوير كافة الأسواق العشوائية بجميع المحافظات، والعمل على رفع كفاءتها.

وأكد المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء تشاوري لدراسة نموذج تطوير سوق الحبشي

وشهد اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، فعاليات اللقاء التشاوري لدراسة نموذج تطوير سوق الحبشي بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون المشاركة المجتمعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المهندسة مني علاء والمهندس كريم نصار، مسئولي مكون التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية، أمال فلتس ومجد زهران مسؤولي البنك الدولي، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، ممثلي إدارات المرور والطرق والبيئة وكذلك التخطيط العمراني والغرفة التجارية والتموين وصندوق التطوير الحضري، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بمدينة المنيا ممثلين عن التجار والباعة بالسوق.

تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة

ونقل السكرتير العام، تحيات محافظ المنيا، مؤكدا أن تلك الفعاليات ستساهم في تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة لتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

ناقش الوفد مع الحضور، مراحل تطوير المشروع والتي تتضمن (جمع المعلومات والدراسة الميدانية من قبل المتخصصين – التشاور مع شركاء المصلحة والمجتمع المحلي – التصميم العمراني – ورشة عمل بمشاركة فريق وزارة التنمية المحلية – إعداد الرسومات التفصيلية).