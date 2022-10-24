«غرفة السياحة»: نسب الإشغال تصل إلى ذروتها بالأقصر في منتصف العام

قال ثروت عجمي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في جنوب الصعيد، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان ستصل إلى ذروتها، خلال النصف الثاني من يناير المقبل، مرجعًا ذلك إلى وجود أعداد كبيرة من السياح الأجانب في مدن الصعيد السياحية تزامنا مع وجود أعداد كبيرة من المصريين، خلال إجازات منتصف العام الدراسي.

وأضاف عجمي، لـ«الوطن»، أنّه خلال تلك الفترة ستصل نسب الإشغالات سواء في الفنادق الثابتة أو العائمة إلى أكثر من 95%، موضحا أنّ العديد من شركات السياحة سواء المصرية أو الأجنبية تحرص على حجز رحلات سائحيها إلى الأقصر وأسوان خلال تلك الفترة.

1500 سائح يزورون الأقصر يوميا قادمين من الغردقة

وأشار عجمي إلى أنّ أعداد السياح الموجودين حاليا في الأقصر وأسوان جيدة جدا، مؤكدا أنّ عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا تجاوزت 75 فندقا.

أعداد السياح التي زارت الأقصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن جيدة

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، أقل من نظيرتها التي قدّمت خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا، إلا أنّها أعلى من نظيرتها خلال العامين الماضيين.

وأوضح أنّ مؤشرات الحجوزات إلى الأقصر، خلال الموسم الشتوي الحالي الذي بدأ أول الشهر الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل جيدة جدا حتى الآن.